…Что с криминальной обстановкой в Приморье? 

— Что происходит с криминалом в регионе, хотелось бы видеть объективную картину?
К. Буриков, Михайловский р-н — Более девяти тысяч преступлений раскрыто сотрудниками краевого управления МВД России за первые шесть месяцев 2018 года, — сообщил зам. начальника управления Сергей Бартковский. — Количество преступлений снизилось на 7,8%. На 14,4% сократилось число краж, в том числе квартирных — на 21,5%, краж автотранспорта — на 27,8%, карманных — на 15,6%. Почти на 25% снизилось число грабежей. Значительное увеличение — на 87,5% — преступлений в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции в финансово-кредитной сфере. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, сократилось на 8,9%, изъято почти 500 кг наркотических и психоактивных веществ. По-прежнему острая проблема — с миграционными потоками. Принято 453 решения о выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. За полгода изъято более 20 тысяч литров незаконно реализованных спиртных напитков.