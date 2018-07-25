Владельцам земельных участков в зоне особых условий возместят убытки реорганизации

Если земельный участок или дом окажется в зоне охраны объектов культурного наследия, охранной зоне объектов электроэнергетики, объектов трубопровода, линий сооружения связи, то власти компенсируют собственнику все потери. Речь идёт о выплатах упущенной выгоды, в случае если земельный участок или объект капитального строительства приносил доходы. Власти также возместят затраты на снос объекта или приведение его в соответствие с градостроительными требованиями.

Соответствующие изменения в Градостроительный кодекс РФ Госдума приняла во втором чтении 25 июля.

Разработанные Минстроем поправки призваны усовершенствовать порядок регулирования зон с особыми условиями использования территорий. Их в России насчитывается 23.

Устанавливаются порядок подготовки и принятия решений об установлении такой зоны, срок, на который устанавливаются ограничения, требования к предельным размерам зон, порядок обозначения границы на местности, перечень возможных ограничений в границах зон, а также правила определения размеров подзон и перечень возможных ограничений в подзонах.

Глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв , выступая на пленарном заседании, отметил, что законопроект призван защитить интересы тысяч российских граждан. «Важно, что устанавливается обязанность полного возмещения убытков владельцам земельных участков и недвижимости, которые расположены в зонах с особыми условиями использования до вступления в силу этого закона», — объяснил депутат.

Есть и нюансы. Например, если газопровод, в отношении которого устанавливается зона, возведён после строительства дома, а собственник объекта публично не предоставил информацию о наличии такой зоны, то все компенсации собственнику дома возмещает собственник объекта. Если же он всех предупредил, а дом всё равно построили, то все убытки возместят местные власти, которые дали на это разрешение. Если же дом был построен без необходимых разрешений и согласований, то финансовая нагрузка ляжет на недобросовестного строителя дома, и ему придётся сносить объект за свой счёт.

Законопроектом предлагается установить, что оператором государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности будут органы исполнительной власти регионов или подведомственные им государственные бюджетные учреждения. Правительство хотят наделить полномочиями по установлению порядка ведения информационных систем, а также требований к технологиям, программным и техническим средствам ведения автоматизированных государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.