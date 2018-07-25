Особые экономические зоны поделят на федеральные и региональные

Особые экономические зоны в России будет разделены на федеральные и региональные, что позволит создать там различный порядок функционирования и продуманный объём преференций.

Соответствующий закон разработало Правительство, и он уже был принят Госдумой в первом чтении. Во втором чтении парламентарии рассмотрят документ 25 июля.

В инициативе также предусмотрено объединение промышленно-производственных, технико-внедренческих, туристско-рекреационных особых экономических зон в один тип федеральной особой экономической зоны, на территории которой допускается осуществление всех разрешённых видов деятельности.

Также будут созданы правовые основы создания и функционирования региональных особых экономических зон, будут закреплены понятия индустриальных парков, технопарков, агропромышленных, туристических парков, которые представляют собой формы региональных особых экономических зон.

Сказано, что появится возможность закрепить обустройство и оборудование только части территории федеральной особой экономической зоны, где будут размещаться должностные лица таможенного органа для проведения таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Все эти изменения сделают возможным повышение инвестиционной привлекательности и увеличения количества резидентов, а также снизит бюджетные расходы на строительство объектов таможенной инфраструктуры.