…Когда озеро Ханка оборудуют для отдыхающих? 

Про развитие туризма в крае много говорят, а на нашем самом большом озере Дальнего Востока хоть бы что-то общедоступное для десятков тысяч гостей района оборудуют?
И. Дмитриев, Ханкайский р-н — Видовую площадку построят на озере Ханка — популярном месте отдыха местных жителей, гостей района из России и из-за рубежа. Здесь появится благоустроенная зона отдыха с парковкой, — рассказал глава Камень-Рыболова Дмитрий Петров. — Около 400 квадратных метров выложим брусчаткой, установим лавочки, освещение. Отсюда открывается прекрасный вид на нашу главную достопримечательность.