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…Когда озеро Ханка оборудуют для отдыхающих?
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…Когда озеро Ханка оборудуют для отдыхающих? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Про развитие туризма в крае много говорят, а на нашем самом большом озере Дальнего Востока хоть бы что-то общедоступное для десятков тысяч гостей района оборудуют?
И. Дмитриев, Ханкайский р-н  — Видовую площадку построят на озере Ханка — популярном месте отдыха местных жителей, гостей района из России и из-за рубежа. Здесь появится благоустроенная зона отдыха с парковкой, — рассказал глава Камень-Рыболова Дмитрий Петров. — Около 400 квадратных метров выложим брусчаткой, установим лавочки, освещение. Отсюда открывается прекрасный вид на нашу главную достопримечательность.
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