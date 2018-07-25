Как побороть аэрофобию: лайфхаки от бортпроводников и психологов

Чем отличается аэрофобия от предполетного волнения и как побороть страх — в материале РИА Новости.

"Помню, мы попали в воздушные ямы, и все пассажиры или не отвлекались от просмотра фильма, или кричали «йу-ху!», как на американских горках, а я рыдала не переставая. Потом было очень стыдно", — вспоминает петербурженка Юлия Золотова, страдающая аэрофобией.

Фобия или волнение?

Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета

"Страх может проявляться по-разному: кто-то теребит волосы, потирает ладони и потеет, кто-то всего боится, бурно реагирует на происходящее в самолете, — рассказывает бортпроводник Алексей Коханистый. — У таких людей вызывают тревогу и массу вопросов звуки механизации крыла, работы двигателя, уборки шасси в первую очередь потому, что они не знают, все ли с ними в порядке".

По мнению Алексея, редко кто боится всего полета — обычно страшат взлет и посадка или турбулентность с воздушными ямами. На его памяти только один пассажир испытывал страх с начала и до конца рейса.

На вопрос, как отличить страх от обычного волнения, в одном из центров по лечению и изучению аэрофобии ответили, что если человек диагностировал у себя фобию, то почти наверняка он ею страдает.

Публикация от Мищенко Оксана Психолог (@mishchenko.oksana)

11 Июл 2018 в 2:03 PDT Если же все ограничивается легким дискомфортом, не отравляет жизнь и не сказывается на свободе передвижения, следует говорить о предполетной тревожности.

Правда, некоторые пассажиры под предлогом фобии хотят улучшить условия перелета. «Например, просятся в бизнес-класс — мол, там больше места и воздуха, а после отказа скандалят. Конечно, это ненастоящие аэрофобы», — делится наблюдениями стюардесса Анастасия Куприевич.

Природа страха

"Аэрофобы боятся не только катастроф, но и высоты и замкнутого пространства, а самое главное — потери контроля над ситуацией", — поясняет Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья.

Эксперт рассказывает, что именно это делает аэрофобию парадоксальной: самолеты падают очень редко (и считаются самым безопасным видом транспорта), то есть риск погибнуть минимален, но страх от этого не уменьшается.

Часто аэрофобы бывают довольно подкованы в полетной тематике, сами знают все аргументы о безопасности, но не могут адекватно воспринимать их в моменты страха. А против предполетного волнения, по словам бортпроводников, информированность часто помогает.

"Ночные перелеты раньше вызывали больше опасений у пассажиров, чем дневные. Многие думали: «Как мы полетим? Ведь ничего же не видно!» — рассказывает Анастасия Куприевич. — Но сейчас подавляющее большинство пассажиров знают, что пилоты ориентируются на диспетчеров, работают с радаром, что есть автопилот, и волнуются меньше".

Лечить нельзя оставить

"Я долго избегала полетов, пыталась заглушить фобию. Дошло до того, что боялась всего: машин, поездов, высоты, лифтов, — признается управляющая рестораном Марина Разживина, победившая аэрофобию. — Потом начала работать над собой, приспосабливаться к ситуации. Садясь в самолет, говорила себе: назад дороги нет".

Марина советует больше читать об авиации и избегать информации об авиакатастрофах и их последствиях — чем часто увлекаются аэрофобы. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, обратитесь к специалистам.

В центре по лечению аэрофобии подтверждают, что страх сам не проходит почти никогда, а со временем только усугубляется. Но большинство из тех, кто к ним обращается, вылечиваются.

Как лечиться

Пассажиру табло в терминале B международного аэропорта «Шереметьево»Пассажиру табло в терминале B международного аэропорта Шереметьево

"Перед полетом не стоит пить алкоголь, ведь это дополнительная нагрузка на сосуды при взлете и посадке, что может быть опасным для здоровья", — говорит Алексей Коханистый.

Психолог Сергей Ениколопов также подчеркивает, что алкоголь — лишь способ снять тревожное состояние. А кто-то, например, принимает анксиолитики (лекарственные средства, ослабляющие страх), кому-то надо обязательно покурить.

По мнению эксперта, нередко случаи дебоширства на борту связаны именно со страхом полета, а также невозможностью избавиться от него привычным способом (когда нельзя покурить или выпить во время рейса). Поэтому многие еще до посадки в самолет стараются выпить.

Если говорить о лечении, то специалисты в первую очередь учат правильно расслабляться. Методика не столь важна: можно считать до десяти, глубоко дышать или, допустим, петь некие мантры — кому как нравится, лишь бы помогало.

Девушка с инструктором в кабине авиатренажёра, моделирующего кабину самолета Boeing 737 NG "Если человек знает, что ему предстоит много летать, лечение у психологов просто необходимо, — добавляет Сергей Ениколопов. — Со страхами, в том числе с самым главным — потерей контроля и ощущением собственной беспомощности, работать хоть и трудно, но можно".

В определенных случаях достаточно и четкого понимания того, что происходит на борту. В этом помогают занятия на летном симуляторе, представляющем собой полноразмерную копию реального самолета. Любой желающий может «поднимать самолет в небо» или «приземляться», настраивать погоду и время суток, убедиться в надежности автоматического управления.

Лайфхаки

Стюардесса авиакомпании «Аэрофлот»

"Если вы попали в зону турбулентности и вам очень страшно, вспомните, что от этого самолеты не падают и опасность подстерегает только тех, кто не пристегивает ремни, — их может подбросить на воздушной яме", — говорит стюардесса Екатерина Кузнецова

Ее коллеги рекомендуют тем, кто боится полетов, не выбирать места в хвостовой части самолета — там сильнее тряска.

"Друзьям и знакомым с этой фобией я советую открыть один из сайтов, показывающих в режиме онлайн самолеты, находящиеся сейчас в воздухе по всему миру, а потом в течение дня обращать внимание на сообщения о возможных летных происшествиях. Их не будет — все благополучно приземлились! Это часто помогает", — рассказывает Алексей Коханистый.

Публикация от о Жизни 🎈Беге 🎈и Мечтах (@vvarava)

24 Июн 2018 в 6:08 PDT Авиаблогер Артем Каширин советует приезжать в аэропорт заранее и наблюдать за тем, как самолет готовят к вылету. Также он приводит в пример случаи, когда в полете удавалось помочь человеку, разговаривая с ним и даже обращая внимание на вид из иллюминатора, что, казалось бы, должно усугубить страх.

"Смотрите больше красивых фотографий и видео о самолетах и из самолетов, полюбите эту красоту, и страх отступит!" — уверен Артем.