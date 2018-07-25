Верховный суд РФ принял решение об объеме тепла в ГВС

В связи с утверждением двухкомпонентных тарифов на горячее водоснабжение (ГВС) во многих регионах России сложилась практика предъявления ресурсоснабжающими организациями (РСО) к оплате управляющим организациям (УО) и ТСЖ стоимости ГВС как суммы стоимости компонентов (компонент на теплоноситель и компонент на теплоэнергию), объем которых определен по общедомовым приборам учета (ОПУ). При этом стоимость одного кубометра горячей воды получалась каждый месяц разной — в зависимости от погодных условий, от технических особенностей инженерных систем дома, от температуры воды на входе в дом, от порядка использования (и связанного с ним режима циркуляции) этой воды. Однако, формулы расчета стоимости ГВС, утвержденные Правилами предоставления коммунальных услуг, не предусматривают использование в расчетах фактически потребленного на нагрев ГВС объема теплоэнергии, определенного по показаниям ОПУ. Формулы содержат только норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, который чаще всего отличается от фактически потребленной теплоэнергии, определенной по ОПУ. Именно расхождение между нормативом и фактом стало предметом многочисленных судебных разбирательств. 10 августа 2017 года порядок расчета стоимости теплоэнергии в составе ГВС рассмотрен Верховным судом, который поставил точку в судебных спорах.

Суть спора

При установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду стоимость горячей воды определяется как сумма стоимости двух компонентов — стоимость непосредственно самой воды и стоимость теплоэнергии, затраченной на нагрев этой воды до требуемой температуры.

Разногласий по порядку определения стоимости компонента на холодную воду (теплоноситель) между ресурсоснабжающими организациями (РСО) и исполнителями коммунальных услуг (ИКУ) обычно не возникает: тариф, утвержденный органами госвласти субъекта РФ, умножается на объем потребленной воды, который определяется либо по показаниям прибора учета, либо исходя из нормативов потребления. А вот по порядку определения стоимости компонента на тепловую энергию как раз и возникают споры.

Ряд РСО, поставляющих коммунальные ресурсы с целью предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению при открытой системе теплоснабжения многоквартирных домов (МКД), оборудованных общедомовыми приборами учета (ОПУ), определяющими как потребление домом теплоэнергии, так и потребление горячей воды на нужды ГВС, требуют производить оплату теплоэнергии в объеме, определенном ОПУ.

Для ИКУ (управляющие организации, ТСЖ) такой порядок чаще всего приводит к неопределенности стоимости одного кубометра горячей воды — в разные месяцы количество теплоэнергии, затраченной на нагрев воды, различно. В домах с циркуляцией ГВС расход теплоэнергии в ГВС может быть просто огромным (ввиду многократного нагрева одной и той же циркулирующей в системе воды). Данные обстоятельства приводят к чрезмерно высокой стоимости ГВС и нестабильности этой стоимости, что порождает, во-первых, недовольство потребителей, во-вторых, сложности при осуществлении перерасчетов, в-третьих, повышенное количество проверок надзорных органов, куда обращаются потребители коммунальных услуг.

И самым важным обстоятельством является то, что приведенный метод расчета, несмотря на его логичность, попросту не предусмотрен действующим жилищным законодательством РФ Что сказал Верховный суд?

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Московской области от 04.08.2016 по делу № А41-27683/2014, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.03.2017. По итогам рассмотрения указанной жалобы принято Определение от 15.08.2017 по делу № 305-ЭС17-8232, в котором Верховный суд РФ указал:

«…В случае, когда подача абоненту через присоединенную сеть тепловой энергии и горячей воды осуществляются в целях оказания соответствующих коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном жилом доме (далее — МКД), эти отношения подпадают под действие жилищного законодательства (подпункт 10 пункта 1 статьи 4 Жилищного кодекса Российской Федерации). В этом случае в силу прямого указания пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» законы и иные нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат Жилищному кодексу Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

…

В силу прямого указания пункта 13 Правил № 354 условия договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов для предоставления коммунальных услуг потребителям определяются с учетом названных Правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Приведенные законоположения в их системном истолковании в судебной практике рассматриваются как исключающие возложение на управляющую организацию — исполнителя коммунальных услуг в отношениях с ресурсоснабжающими организациями обязанностей по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, чем аналогичные коммунальные ресурсы подлежали бы оплате в случае получения гражданами — пользователями коммунальных услуг указанных ресурсов напрямую от ресурсоснабжающих организаций, минуя посредничество управляющей организации.

…

Таким образом, в силу Правила № 354 количество тепловой энергии, использованной на подогрев воды, определяется по установленным в предусмотренном законодательством порядке нормативам расхода тепловой энергии на подогрев воды для целей горячего водоснабжения, независимо от наличия коллективного (общедомового) прибора учета, которым фиксируется объем тепловой энергии, поступающей в систему горячего водоснабжения МКД.

…

установление срока утверждения органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению не может рассматриваться как исключение применения до указанной в нем даты ранее установленных нормативов…».

Выводы

ВС РФ установил, что применение при расчетах стоимости коммунальной услуги по горячему водоснабжению показаний приборов учета, измеряющих объем теплоэнергии, затраченной на нагрев холодной воды (теплоносителя), не предусмотрено. В случае установления двухкомпонентных тарифов на ГВС стоимость компонента на теплоэнергию определяется по «нормативам расхода тепловой энергии на подогрев воды для целей горячего водоснабжения, независимо от наличия коллективного (общедомового) прибора учета, которым фиксируется объем тепловой энергии, поступающей в систему горячего водоснабжения МКД».

Определение ВС РФ от 15.08.2017 по делу № 305-ЭС17-8232