В Новосибирске за день разбилось 7 градусников

24 июля новосибирские спасатели МАСС выезжали на вызовы 13 раз. И 7 из них — из-за разбитых градусников. Превышение допустимой концентрации ртути в воздухе квартиры было отмечено в дважды, пострадавших нет — сообщает пресс-служба спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Первый выезд состоятся с 9:05-9:15 Ленинский р-н улицы Киевская. Разбит градусник в квартире, необходимо провести замеры концентрации паров ртути. Превышения ПДК не обнаружено.

С девяти утра до 12:00 новосибирцы успели разбить семь градусников. А обитатели Октябрьского и Заельцовского районов разбили градусники по два раза. Большое превышение допустимой концентрации паров ртути обнаружили только в двух случаях. Один из них — на улице Вилюйской.