Ещё
В Новосибирске за день разбилось 7 градусников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске за день разбилось 7 градусников 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
24 июля новосибирские спасатели МАСС выезжали на вызовы 13 раз. И 7 из них — из-за разбитых градусников. Превышение допустимой концентрации ртути в воздухе квартиры было отмечено в дважды, пострадавших нет — сообщает пресс-служба спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.
Первый выезд состоятся с 9:05-9:15 Ленинский р-н улицы Киевская. Разбит градусник в квартире, необходимо провести замеры концентрации паров ртути. Превышения ПДК не обнаружено.
С девяти утра до 12:00 новосибирцы успели разбить семь градусников. А обитатели Октябрьского и Заельцовского районов разбили градусники по два раза. Большое превышение допустимой концентрации паров ртути обнаружили только в двух случаях. Один из них — на улице Вилюйской.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Дороги Новосибирска избавят от колеи Ядовитый сорняк атаковал дачные участки новосибирцев Новосибирские школьники побывали в костеле из человеческих черепов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас24
Россия нашла «ахиллесову пяту» США195
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь10
По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет2
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение