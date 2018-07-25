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В Казани пройдет конкурс на лучший проект Адмиралтейской слободы
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В Казани пройдет конкурс на лучший проект Адмиралтейской слободы 

АиФ Казань 15 минут назад
Фото: АиФ Казань
Казанские архитекторы могут принять участие в разработке проекта по реконструкции Адмиралтейской слободы, сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов.
С 3 по 7 октября в Казани пройдет международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег», в рамках которого состоится конкурс на разработку концепции развития набережной Волги от Речного порта до Адмиралтейской слободы. Участники должны будут придумать проект по возобновлению территории полуострова Локомотив, создать благоустроенную набережную и гармонично соединить новую зону в общее городское пространство. Кроме того, конкурсанты должны будут представить идеи по улучшению экологического состояния территории.
Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и опытные архитекторы. Для этого необходимо подать заявку до 17 августа. Подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте организаторов.
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