В Казани пройдет конкурс на лучший проект Адмиралтейской слободы

Казанские архитекторы могут принять участие в разработке проекта по реконструкции Адмиралтейской слободы, сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов.

С 3 по 7 октября в Казани пройдет международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег», в рамках которого состоится конкурс на разработку концепции развития набережной Волги от Речного порта до Адмиралтейской слободы. Участники должны будут придумать проект по возобновлению территории полуострова Локомотив, создать благоустроенную набережную и гармонично соединить новую зону в общее городское пространство. Кроме того, конкурсанты должны будут представить идеи по улучшению экологического состояния территории.

Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и опытные архитекторы. Для этого необходимо подать заявку до 17 августа. Подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте организаторов.