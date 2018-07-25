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Иностранные студенты посетили омский НПЗ
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Иностранные студенты посетили омский НПЗ 

Пульс Live 42 минуты назад
Фото: superomsk.ru
Студенты международной летней школы ОмГУ побывали на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе России — Омском НПЗ «Газпром нефти» — и высоко оценили экологические проекты предприятия.
На предприятии уже несколько лет идет программа «Эксперты экологии», в рамках которой омичи и гости города посещают предприятие с экскурсией. Лидер отечественной нефтепереработки демонстрирует открытость, уделяя особое внимание экологическим проектам.
Студенты из Китая, США, Франции, Словении, Сербии посетили установки, связанные с производством экологичного бензина класса Евро-5, а также объекты, входящие в программу второго этапа модернизации Омского НПЗ, и рассказали о впечатлениях.
— Был впечатлен масштабами предприятия и приятно удивлен тем, какая здесь большая зеленая зона! Нам рассказали о растениях и животных, обитающих на территории завода. Что касается технологий, это суперсовременный завод! Очень хотелось бы вернуться и побывать здесь еще раз, — поделился Урош Випотник из Словении.
— Здесь очень интересно. Я и не предполагала, что предприятие может быть таким огромным! У нас в стране все заводы очень маленькие, — сообщила Нина Ковачич из Словении.
— Мне очень понравилась экскурсия, очень полезная, познавательная. Я собираюсь стать переводчиком, люблю русский язык, литературу, мне интересно все, что связано с Россией. А тут еще такая интересная промышленная тема, столько новых слов. Большое спасибо! — рассказала Катарина Максимович из Сербии.
Участникам экскурсии рассказали, что благодаря масштабной модернизации, начавшейся на заводе в 2008 году, воздействие на окружающую среду снизилось на 36 процентов, к 2020 году снизится еще на 38 процентов.
Сейчас на предприятии началась реализация крупнейшего в России проекта строительства очистных сооружений закрытого типа «Биосфера», с вводом нового комплекса в эксплуатацию Омский НПЗ до 99% повысит эффективность водоочистки. Герметичность технологических процессов позволит полностью исключить попадание испарений нефтепродуктов в атмосферу.
Сотрудники предприятия с особой гордостью рассказывают о флоре и фауне Омского НПЗ. Белки, зайцы, хорьки, куропатки и совы обитают на территории промышленного предприятия.
В промзоне растут яблони, сирень, хвойные деревья.
Алена Енарьева, заместитель начальника отдела планирования и организации международной деятельности ОмГУ после экскурсии отметила:
— Мы участвуем в таких экскурсиях пятый год. Омский нефтеперерабатывающий завод всегда идет навстречу, и наши студенты и летней, и зимней школы русского языка обязательно посещают предприятие. Омский НПЗ знают во всем мире, и студенты с большим энтузиазмом воспринимают такие визиты. Это отличный опыт для практикующихся в русском языке — полтора часа лекции на промышленную тему, о нефтеперерабатывающем заводе, его экологических проектах. Для студентов это отличное дополнение к нашей школе! Спасибо предприятию за плодотворное сотрудничество.
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