Медучреждение во Владивостоке не спешило с оплатой за поставку товаров

Прокуратура Советского района Владивостока провела проверку по жалобе предпринимателя, сообщившего о нарушении медицинским учреждением законодательства о закупках для государственных нужд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверки слова предпринимателя были подтверждены. В результате был установлен факт нарушения сроков оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд.

Учитывая данные факты, в отношении главврача медицинского учреждения прокурор возбудил административное дело за нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров.

После рассмотрения дела в суде директору предприятия был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.