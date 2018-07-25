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Медучреждение во Владивостоке не спешило с оплатой за поставку товаров
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Медучреждение во Владивостоке не спешило с оплатой за поставку товаров 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Прокуратура Советского района Владивостока провела проверку по жалобе предпринимателя, сообщившего о нарушении медицинским учреждением законодательства о закупках для государственных нужд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе проверки слова предпринимателя были подтверждены. В результате был установлен факт нарушения сроков оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд.
Учитывая данные факты, в отношении главврача медицинского учреждения прокурор возбудил административное дело за нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров.
После рассмотрения дела в суде директору предприятия был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.
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