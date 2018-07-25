Заметки наших читателей. Расслабься и плыви

Как же это здорово, когда мечты сбываются! Две недели ожидания — в этом году крымская погода не жалует любителей дайвинга — и вот оно, дно Черного моря. С тайнами, ложбинами, поросшими темными водорослями камнями, любопытными бычками, неторопливыми крабами, холодом, мутной и по-настоящему опасной водой.

Но обо всем по порядку. Предупреждаю: без супернастойчивости ваша мечта погрузиться с аквалангом в акватории Крыма , так и останется мечтой. Причина банальна — совершенно не развита реклама. И даже если вы нашли дайвинг-клуб через интернет, не факт, что найдете его в реальности. Не потому что его нет, а потому, что владельцы прочих морских развлечений — бананов, подушек и гидроциклов совсем не желают делиться информацией. Подозреваю, виной всему страшное слово — конкуренция! Наш дайвинг-клуб «Посейдон» мы нашли только с пятой попытки, и это учитывая, что весь берег за последние пять лет исходили вдоль и поперек. Ну и, конечно, здорово мешает погода. В этом году июль грозный: то шторм, который поднимает со дна столько песка, что собственной руки не видно, то гроза загромыхает… Даже сегодня не было уверенности, что все получится: море за полчаса может раздуться, зашевелить ноздрями и выдохнуть в тебя пеной и волной. Но в семь утра звонок по телефону, мгновенные сборы и бегом по камням, потея и сбивая дыхание. Но это стоило того!

Всего за две с половиной тысячи рублей море адреналина, восторга, бесконечных эмоций и сюрпризов. Инструктор Сергей Калантай абсолютно прав, утверждая, что подводный мир не даст с голоду умереть. Вернулись с раковинами и детской игрушкой. Его инструктаж — отдельное представление. Даже если вы не хотите погружаться, без жалости расставайтесь с деньгами, чтобы услышать байки, меткие замечания и советы от самого Сергея Калантай. Ну, кто из вас знает, что в маску нужно плевать со всей пролетарской ненавистью, а, выплывая хвататься за женскую ногу, предварительно решив, для чего вам эта самая нога — для жизни или курортного романа. В этом принципиальная разница! В Сергее просто клокочет дух наставничества. Еще он неплохой психолог и мужик, начисто лишенный распальцовки. Его главный совет: «Расслабься, плыви и получай удовольствие! Я буду держать за руку!» Он и правда держит за руку, слегка сжимая пальцы, чтобы убедиться, что все в порядке.

Работают в паре с Владимиром. Отличное снаряжение, четкие и понятные инструкции. Под пристальными взглядами отдыхающих болтаемся у берега, пробуя правильно дышать. В спину летят просьбы поднять утонувшую голубую ласту, потерянное кольцо и цепочку. Желтый шар с красным флагом ползет все дальше от берега, там, в воде, мои сын и муж. Я на берегу, сижу на песке и не свожу глаз с желтой точки. 43 минуты под водой. Вернулись. Помогаю тащить ласты и с завистью слушаю рассказ о камнях, холодном течении, клешне краба и рассматриваю поднятую сыном со дня фигурку Буратино.

Завтра, если позволит море, будут погружаться с катера. Главное, не забыть паспорта. НАШ КРЫМ охраняют пограничники, и с ними не забалуешь…

Да, совсем забыла: после погружения кормят персиками. И тех, кто погружался, и тех, кто ждал на берегу. Сладкая мякоть заполняет рот, сок течет по пальцам. Что может быть лучше? Разве что байки от Сереги Калантай.