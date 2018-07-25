В Хабаровске теплоходы не пойдут от Речного вокзала

Затопление береговой зоны причалов в районе Речного вокзала прогнозируется в Хабаровске . В связи с подъемом уровня воды в Амуре посадка и высадка пассажиров на теплоходы на Речном вокзале будет невозможна. Остановочный пункт на время будет перемещен с набережной в район РЭБ флота.

— С 27 июля 2018 года посадка (высадка) пассажиров будет осуществляться с остановки «Прибрежная». Время отправления теплоходов по маршрутам с этой остановки будет соответствовать времени отправления с Речного вокзала, — объявили в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края

Остановка находится в районе улиц Пионерской и Шевчука, не доезжая до «РЭБ флота».

Между тем, как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уровень воды в Амуре у краевой столицы составляет 289 см, в течение двух суток эта отметка увеличится на 60-70 см. Напомним, пик подъема воды в Амуре придется на начало августа. У Хабаровска максимальный уровень ожидают 1-3 августа в значениях 480 — 550 см (опасным считается уровень 600 см).