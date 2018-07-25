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Издательство «Башкортостан» объявили банкротом
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Издательство «Башкортостан» объявили банкротом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Назначен конкурсный управляющий
Крупнейшее издательство республики — ГУП «Издательство Башкортостан», объявили банкротом. Решение утвердили на заседании арбитражного суда в понедельник, 23 июля, сообщает «Коммерсантъ — Уфа».
Процедура наблюдения введена на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Зайтуна Ахияртдинова. Ей назначили ежемесячное награждение в размере 30 тысяч рублей.
— Итоги процедуры конкурсного производства издательства суд намерен рассмотреть 23 января 2019 года, — сообщает издание.
В прошлом Ахияртдинова сопровождала процедуру банкротства Судоремонтно-судостроительного завода Уфы.
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