Издательство «Башкортостан» объявили банкротом

Назначен конкурсный управляющий

Крупнейшее издательство республики — ГУП «Издательство Башкортостан», объявили банкротом. Решение утвердили на заседании арбитражного суда в понедельник, 23 июля, сообщает « Коммерсантъ Уфа ».

Процедура наблюдения введена на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Зайтуна Ахияртдинова. Ей назначили ежемесячное награждение в размере 30 тысяч рублей.

— Итоги процедуры конкурсного производства издательства суд намерен рассмотреть 23 января 2019 года, — сообщает издание.

В прошлом Ахияртдинова сопровождала процедуру банкротства Судоремонтно-судостроительного завода Уфы.