В Екатеринбурге на шесть лет посадили мужчину, который взрывал и грабил банкоматы

Как сообщили в прокуратуре по Свердловской области, один из банкоматов Сбербанка Аверин ограбил в ночь на 9 октября. Мужчина приехал к банку на улице Блюхера с баллонами со сжатым газом, патрубками для подачи газа в банкомат и пультом дистанционного управления.

Он надел маску и перчатки, присоединил патрубки газового баллона к банкомату и заполнил его газом. Перед этим он убедился, что в помещении и рядом с офисом нет людей. Чтобы не получить травмы от взрывной волны, Аверин вышел за дверь и с помощью пульта дистанционного управления взорвал банкомат. Из развороченного помещения он унёс 865 тысяч рублей.

Аналогичным образом он пытался ограбить другое отделение банка на улице Титова. Но после взрыва его задержали на месте преступления.