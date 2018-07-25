Лобода со «Зверями» выступит в екатеринбургском Академическом

18 августа Екатеринбург отметит 295-й день рождения. Пока в центре города будут идти массовые мероприятия, жители и гости Академический соберутся на грандиозный фестиваль Добрососедства. Его организатором выступил основной застройщик микрорайона — АО «РСГ-Академическое».

Праздник под девизом"Путевка в лето" начнется в полдень и завершится масштабным концертом рок-группы «Звери» и Светланы Лободы , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Атмосфера веселья окутает каждый уголок района: пройдут мастер-классы по сальсе и бачате, будут работать фотозоны, состоятся выступления оркестра, жонглеров и уличных артистов. Гигантский фуд-корт порадует даже самых маленьких гурманов.

Любой может попробовать себя в роли сценариста и рассказать свою трогательную историю, связанную с Академическим. Самые душещипательные, воодушевляющие и смешные рассказы лягут в основу видеороликов, которые будут транслироваться на экранах во время праздника.

Дети смогут принять участие в различных мастерских, флешмобах и воркшопах, прокатиться на аттракционах и позажигать на танцполе.

"Нам хотелось бы привлечь внимание к гостеприимному характеру нашего района. Атмосфера добрососедства, яркой жизни, смеха детей и улыбок — то, что царит здесь, независимо от праздника, а радостью и счастьем принято делиться! Мы, как гостеприимные хозяева, сделаем все, чтобы нашим гостям в Академическом было тепло в этот день, независимо от прогнозов погоды!" — отметил директор Дирекции по продажам и маркетингу АО «РСГ-Академическое» Павел Петриченко.

Кроме того, среди гостей и жителей района будет разыгран сертификат на путешествие от одного из ведущих турагентств.

Стоит отметить, что в преддверии Дня города АО «РСГ-Академическое» запустило акцию с возможностью покупки квартиры с выгодой 5% и множество других специальных предложений.