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За свои семена картофеля — штраф?
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За свои семена картофеля — штраф? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
С этого года выращивать на своих участках картофель, используя собственные семена, нельзя. Торговать тоже, нарушителям грозит штраф.
«Согласно Кодексу об административных правонарушениях, ответственность предусмотрена только для тех, кто ведёт коммерческую деятельность, — пояснил начальник отдела по надзору в области семеноводства, безопасности и качества зерна Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Николай Шинкарёв. — Соответственно, таким гражданам запрещено высаживать семена любых культур, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества. Те садоводы и огородники, которые выращивают овощи для своих собственных нужд, смогут продолжать это делать, как и ранее».
А вот садоводам, которые решат продать семена, выращенные на собственном дачном участке, не имея соответствующего сертификата, грозит штраф 500 рублей. Этот же запрет распространяется на продажу картофеля. Получить необходимые сертификаты можно, обратившись в аккредитованную лабораторию.
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