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…Можно ли «сердечникам» отправляться в поход в жару?
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…Можно ли «сердечникам» отправляться в поход в жару? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
У моего мужа стенокардия, гипертоническая болезнь. Стоить ли рисковать в жару, отправляясь в путешествие за тысячи километров?
Р. Калюта, Артём
— В разгар лета людям с сердечнососудистыми заболеваниями нежелательно менять климат, — отвечает врач-кардиолог Елена Панченко. — Наиболее подходящее время для передвижения по свету — конец весны и осень. Если вы решились на путешествие, и врач дал добро, не забывайте взять с собой набор необходимых лекарств. В самолёте предупреждайте о слабом сердце бортпроводников. В курортных странах даже с самым мягким климатом не стоит долго находиться на открытом солнце. Одежда туриста должна быть лёгкой, просторной, с открытым воротом. Оптимальной для человека считается температура плюс 20-24 градусов. Жителям Приморья больше подходит для комфортного отдыха юг Европы и Юго-восточная Азия. Замечу, что жара для кардиологических больных — не главная напасть. Гораздо больше опасностей несут другие сюрпризы муссонного климата. В конце августа на наш край обрушиваются тайфуны. Меняется геомагнитный фон, что становится причиной резких скачков артериального давления.
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