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«Кузбассэнергосбыт» установил энергоэффективные плиты в доме инвалидов
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«Кузбассэнергосбыт» установил энергоэффективные плиты в доме инвалидов 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии «Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел») оснастил Юргинский дом-интернат для инвалидов и престарелых индукционными плитами в рамках энергосервисного контракта.
Компания заменила в доме-интернате две электрические плиты. Новое оборудование позволит учреждению существенно сократить затраты на электроэнергию. По оценкам экспертов «Кузбассэнергосбыта», экономия составит порядка 30%.
Помимо современных плит, компания смонтирует систему технического учета. Она необходима для эффективного использования нового оборудования. Все монтажные работы и инструктаж по эксплуатации техники завершится в июле. Значит, начиная с августа, Юргинский дом-интернат начнет экономить.
«Согласно договору, возмещение затрат по энергосервисному контракту производится из сэкономленных на электроэнергии денег. И уже менее чем через 4 года дом-интернат сможет направить сэкономленные средства на собственные нужды», — пояснил технический директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев.
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