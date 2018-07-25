«Кузбассэнергосбыт» установил энергоэффективные плиты в доме инвалидов

Крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии «Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел» ) оснастил Юргинский дом-интернат для инвалидов и престарелых индукционными плитами в рамках энергосервисного контракта.

Компания заменила в доме-интернате две электрические плиты. Новое оборудование позволит учреждению существенно сократить затраты на электроэнергию. По оценкам экспертов «Кузбассэнергосбыта», экономия составит порядка 30%.

Помимо современных плит, компания смонтирует систему технического учета. Она необходима для эффективного использования нового оборудования. Все монтажные работы и инструктаж по эксплуатации техники завершится в июле. Значит, начиная с августа, Юргинский дом-интернат начнет экономить.

«Согласно договору, возмещение затрат по энергосервисному контракту производится из сэкономленных на электроэнергии денег. И уже менее чем через 4 года дом-интернат сможет направить сэкономленные средства на собственные нужды», — пояснил технический директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев.