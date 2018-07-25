Бастрыкин прокомментировал передачу прокуратуре права на расследование

По словам Бастрыкина, существующая система эффективна и сбалансирована. По мнению главы СК, разделение функции следствия и надзора позволяет быть более объективными сотрудникам обоих ведомств.

«Реализация предложений о расширении полномочий прокурора за счет возможности возбуждать и расследовать уголовные дела создаст условия, при которых процессуальные действия будут производиться должностным лицом, одновременно обязанным надзирать за их законностью. Это негативно отразится на объективности и беспристрастности прокурорского надзора, так как при принятии какого-либо процессуального решения прокурор в дальнейшем будет связан своими убеждениями в его законности и обоснованности», — передает газета «Известия» слова Бастрыкина.

Напомним, во вторник председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин потребовал дать «жесткую оценку» действиям сотрудников следственных органов по делу о пытках в ярославской колонии.