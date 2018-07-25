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Как вернуть льготу на лекарства?
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Как вернуть льготу на лекарства? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В прошлом году из 200 тыс. льготников в Красноярском крае почти 70% отказались от права на бесплатные лекарства в пользу денежной компенсации. Теперь же многие вновь хотят вернуть льготу.
«Вернуть право на бесплатное получение препаратов, конечно, можно, — поясняет начальник отдела организации лекарственного обеспечения Татьяна Бикулова. — Для этого необходимо с заявлением обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства до 1 октября 2018 года, также можно воспользоваться порталом госуслуг. Получить препараты, вне зависимости от их стоимости, можно будет уже с 1 января 2019 года».
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