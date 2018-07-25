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Ямальцы смогут увидеть полное лунное затмение, но не везде
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Ямальцы смогут увидеть полное лунное затмение, но не везде 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Самое продолжительное в XXI веке полное лунное затмение случится в ночь с пятницы на субботу и продлится с 22.13 до 4.31 часов по местному времени. Полная фаза, когда луна будет красной, растянется на 1 час 43 минуты. Ученые и астрономы-любители уже готовятся к предстоящим наблюдениям. Кстати, жители Ямала, при хорошем раскладе, тоже смогут наблюдать редкое астрономическое явление.
В Москве организуют специальную смотровую площадку. В интернете планируется прямая трансляция с наблюдательной площадки Государственного Астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ. Трансляцию можно будет увидеть на канале Sternberg Astronomical Institute MSU.
Будет ли видно затмение на Ямале? «Красный Север» обратился с этим вопросом к Валерию Щивьеву, соавтору научной статьи о грядущем явлении в журнале «Земля и Вселенная». Астроном из Москвы отметил в публикации, что редкое природное «шоу» смогут наблюдать жители западных и центральных регионов России, за исключением северных регионов и Дальнего Востока. Ямальцам, считает он, саму Луну и затмение возможно будет видно, но очень низко над горизонтом. Поэтому в Салехарде, например, придется отыскать территорию, где нет строений.
Белые ночи не помешают «охоте» за затмением, подтвердили нам в лаборатории астрономических ежегодников Института прикладной астрономии РАН. Начало придется на половину первого ночи по местному времени, максимальная фаза ожидается в 1 час 21 минуту.
— В какой-то момент на Луну начнет наползать тень Земли, затем она станет темно-красного цвета, — пояснили суть явления в институте.
Помешать наблюдениям может облачность. Но при ясной погоде эксперты советуют вооружиться телескопом или биноклем — для лучшего эффекта.
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