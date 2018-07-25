Укрепление берега в районе села Красный Яр включено в заявку на федеральное финансирование 

— Река наступает на деревни. Новосибирская область участвовала в соответствующей федеральной программе, но работы по берегоукреплению посредством строительства капитальных сооружений на территории нашего региона не велись, хотя потребность в этом есть. Я поручил министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области в этом году подготовить заявку в Федеральное агентство водных ресурсов. В заявку включены некоторые объекты, для работы на которых мы просим финансирования из федерального бюджета. В частности, речь идет об участке берега водохранилища в районе села Красный Яр в Ордынском районе. Теперь наша задача сопровождать эту заявку, чтобы эти федеральные деньги получить, — рассказал глава Новосибирской области.
Также на встрече Андрей Травников поднял вопрос о ремонте и содержании гидротехнических сооружений. Для финансирования этих работ также будет подготовлена соответствующая заявка на участие в программе по ведению водохозяйственной деятельности.
В общественной приемной губернатора области 1 августа 2018 года с 14:00 до 16:00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73 будет проведена прямая линия по вопросу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Новосибирской области. В прямой линии примут участие специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ФКУ «Сибуправтодор», ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в рамках государственного задания.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года