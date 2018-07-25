«То сносят, то не сносят»: челябинцев позвали на реставрацию 90-летнего дома в центре города

Челябинцев приглашают поучаствовать в реставрации старого здания, построенного почти 90 лет назад. В рамках всероссийского фестиваля восстановления исторической среды « Том Сойер Фест», который стартует 3 августа, добровольцы обновят дом на улице Российской, 86. Корреспонденты 74.ru познакомились с его владельцами и оценили объём работ.

Фестиваль откроется творческой встречей. Работы начнутся 4 августа

Белобровы купили дом в 1970-х годах. Как рассказал глава семейства Павел Белобров, попросивший называть себя просто «Михалыч», в начале прошлого века на этом участке стоял двухэтажный особняк состоятельной челябинской семьи, фамилию которой история умалчивает. Но произошёл пожар, и от него осталась только каменная стена. Затем был построен одноэтажный бревенчатый дом, который перешёл в собственность одного военнослужащего.

Михалыч прожил в этом доме почти полвека

— Здесь прошла большая часть моей жизни, дети здесь выросли. Стараемся поддерживать дом: несколько лет назад нижнее бревно прогнило, мы подвели новое, завалинку сделали. Сейчас вот крыша протекает, — рассказал Михалыч. — Многие друзья и родственники говорят, что дом красивый, но его внешний вид надо привести в порядок. Очень обрадовались, когда ребята предложили поучаствовать в проекте.

С годами дом окружили многоэтажки, для строительства которых сравняли с землёй старые здания

Его 32-летний сын Антон поделился детскими воспоминаниями, когда вокруг был только частный сектор и улица была не такой оживлённой. Сегодня дом № 86, надо которым нависают многоэтажки, словно деревенский островок в шумном центре мегаполиса.

Все элементы декора снимут и реконструируют

Узнать оригинальный цвет фасада практически невозможно

— Фасад не решались ремонтировать. Нас то сносят, то не сносят. Сначала говорили, что через наши дома будет проходить строящаяся развязка. Но в итоге решили увести её в сторону и сказали, что нас не тронут, — рассказал Антон Белобров. — Мы ничего глобального и не могли делать. Боялись, что вложимся, а участок заберут, и обидно будет. Ремонтировали только по мере необходимости.

Так называемая «заручейная» часть Челябинска в квартале улиц Российской, Миасской, Красноармейской и Нагорной — одно из немногих сохранившихся мест с деревянными домами ХIХ–ХХ веков, не тронутыми современной застройкой. Чтобы обратить внимание на эту часть города, организаторы «Том Сойер Фест» выбрали один из домов. Здание не является объектом культурного наследия, и это хорошо, поскольку не требуется большого количества согласований с властями.

Недостающие элементы восстановят

Каменная стана осталась от сгоревшего дома XIX века

— Фасад очистим от старой краски, обработаем специальными средствами и покрасим. Ставни снимем, реконструируем недостающие части. Сложно сказать, какой был оригинальный цвет. Тот, что есть сейчас, — не оригинальный. Мы решили взять цвет дворового фасада — голубой. Также планируем починить крышу, покрасить ворота, — рассказала организатор фестиваля в Челябинске Галина Зубаирова. — Рассчитываем на помощь спонсоров, которые смогли бы пожертвовать деньги или дать нам стройматериалы.

Организаторы подчёркивают, что цель фестиваля — не отремонтировать дом полностью, а выявить его потенциал, скрытый под грязью и старой краской.

Фестиваль откроется 3 августа в 19:00 возле дома на Российской. Всех желающих приглашают на встречу, чтобы познакомиться с командой и посмотреть фильм о проекте. Ремонтные работы начнутся на следующий день и продлятся несколько месяцев в зависимости от количества сил и средств, которыми будут располагать организаторы.

Фасад планируют покрасить синей краской