В Ярославле появятся дизайнерские лавочки с логотипом, который придумал Артемий Лебедев

Лавочки уже готовы к отправке в рощу

Сегодня в Павловской роще установят дизайнерские лавочки. Они отличаются от обычных тем, что их основание выполнено в виде буквы «Я» — логотипа, который разработал для города известный дизайнер Артемий Лебедев

Опытный образец такой лавочки изготовили в сентябре прошлого года. Тогда заявили, что если они окажутся удобными, то изготовлением займутся городские власти.

— От эскиза до модели и опытного образца прошло 5 лет, — написал на своей странице в фейсбуке депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв . — Лавочки изготовили по заказу мэрии Ярославля

Первые экземпляры установим в Павловской роще на радость жителям Дзержинского района.

Проект дизайнерской лавочки

Напомним, что по инициативе депутата Романа Фомичёва на Волжской набережной Ярославля устанавливали «Знак, с которым все фотографируются», также разработанный Артемием Лебедевым.