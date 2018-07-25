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В Ярославле появятся дизайнерские лавочки с логотипом, который придумал Артемий Лебедев
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В Ярославле появятся дизайнерские лавочки с логотипом, который придумал Артемий Лебедев 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Лавочки уже готовы к отправке в рощу
Сегодня в Павловской роще установят дизайнерские лавочки. Они отличаются от обычных тем, что их основание выполнено в виде буквы «Я» — логотипа, который разработал для города известный дизайнер Артемий Лебедев.
Опытный образец такой лавочки изготовили в сентябре прошлого года. Тогда заявили, что если они окажутся удобными, то изготовлением займутся городские власти.
— От эскиза до модели и опытного образца прошло 5 лет, — написал на своей странице в фейсбуке депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв. — Лавочки изготовили по заказу мэрии Ярославля.
Первые экземпляры установим в Павловской роще на радость жителям Дзержинского района.
Проект дизайнерской лавочки
Напомним, что по инициативе депутата Романа Фомичёва на Волжской набережной Ярославля устанавливали «Знак, с которым все фотографируются», также разработанный Артемием Лебедевым.
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