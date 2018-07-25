С «Фукусимы-1» хотят извлечь расплавившееся ядерное топливо

Правительство Японии и компания Tokyo Electric Power планируют извлечь расплавившееся топливо из второго реактора АЭС «Фукусима-1». Как пишет газета Mainichi Shimbun подготовка к извлечению начнётся в ближайшее время.

Для начала специалисты, используя специальные роботов, узнают о состоянии и месте расположения расплавившегося топлива, которое прожгло защитную оболочку реактора и ушло в грунт.

Непосредственно за извлечение возьмутся не раньше 2021 года.

Ликвидаторам прежде еще нужно будет разработать метод его хранения.

Авария произошла марте 2011 года в результате цунами.