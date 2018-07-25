Тайные сделки опального предпринимателя становятся явью 

Когда-то входившее в бизнес-империю опального Игоря Борбота, а ныне находящееся в стадии ликвидации ООО «Примзернопродукт» смогло через суд признать акт приема-передачи простых векселей с АО «Шушенская птицефабрика» недействительным. По информации KONKURENT.RU, право требования «Примзернопродукт» к «Шушенской птицефабрике» в размере 5,2 млн руб. восстановлено.
Акт приема-передачи простых векселей предприятия заключили в декабре 2014 г. Конкурсный управляющий «Примзернопродукта» еще в прошлом году подал в арбитражный суд Красноярского края заявление о взыскании с «Шушенской птицефабрики» 5,2 млн руб. по договору выполнения работ на некую реконструкцию, право требования которой было уступлено «Росдорснабжением» (группа РДС, главная компания Борбота). Птицефабрика иск не признала, ссылаясь на оплату долга путем передачи ему векселей.
Красноярский суд в итоге приостановил производство, поскольку в Приморье началось рассмотрение дела в части признания акта приема-передачи недействительным.
«Примзернопродукт» — одна из основных компаний в бизнес-империи Игоря Борбота, крупного латифундиста и бизнесмена времен Сергея Дарькина. За десятилетие ему удалось нарастить свой бизнес со скромных долей в военно-промышленном предприятии ОАО «Радиоприбор» (в сентябре 2014 г. Борбот вышел из состава акционеров) до многопрофильного холдинга. Сейчас Борбот находится в американской тюрьме, а в России его, как экс-главу Дальневосточного центра судостроения и судоремонта подозревают в хищении миллиардов рублей при строительстве суперверфи «Звезда».
Не без темного пятна и «Примзернопродукт». Несколько лет тому назад фирма участвовала в сделке купли-продажи помещений «Радиоприбора» во Владивостоке, по Океанскому проспекту, 13. Недавно стало известно, что конкурсный управляющий «Радиоприбора» считают данную сделку выводом активов по существенно заниженной цене в преддверии банкротства оборонного завода. Установлено, что на момент заключения сделки учредителями «Примзернопродукта» (покупатель помещений) являлись структуры, подконтрольные Игорю Борботу. В частности, ЗАО «Градус-СМ», где 20% принадлежали ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент». Учредителем и основным участником последнего до 2012 г. был сам Борбот, после его выхода из состава участников руководителем общества стала родная сестра Борбота — Зубко О. В.
Также «Примзернопродукт» поучаствовал в банкротстве ЗАО «Михайловский бройлер».