Число отменённых решений о приёме в российское гражданство за пять лет сократилось почти в 10 раз

МВД России рассказали, что в 2017 году было отменено 160 решений о приёме в российское гражданство, пять лет назад, в 2012 году, — 1 511 решений. По состоянию на 1 июня 2018 года, отменено 96 таких решений.

«Сообщаем, что снижение количества отмен решений о приобретении гражданства Российской Федерации связано с повышением качества проверки представляемых заявителями документов, начиная с этапа предоставления им консультаций по вопросам гражданства», — сообщили RT в пресс-службе.

В МВД добавили, что, по закону, решение о приобретении гражданства подлежит отмене в случае, если будет установлено, что такое решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использования фальшивых документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.

Кроме этого, с 1 сентября 2017 года решение о приёме в гражданство Российской Федерации отменяют в случае вынесения судом приговора за совершение преступлений экстремистской или террористической направленности.

Отмечается, что 12 человек, проживающих на территории России, в прошлом году оформили выход из российского гражданства, в 2012 году — 8 человек. С заявлением о выходе из российского гражданства можно также обратиться за пределами страны.

Ранее МВД сообщило о том, что число людей, получивших российский паспорт, с 2012 по 2017 год выросло почти в три раза.