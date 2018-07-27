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Как пройти МР-исследование в Магаданской областной больнице
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Как пройти МР-исследование в Магаданской областной больнице 

ИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» 1 час назад
Специалисты Магаданской областной больницы рассказали, как пройти исследование на магнитно-резонансном томографе, где взять направление и какова очередь на процедуру. В центральное лечебное учреждение Колымы обратилась корреспондент еженедельника «Колымский тракт» с просьбой разъяснить, каков алгоритм проведения этой современной и высоко информативной диагностической процедуры. Вопрос был обусловлен публикацией материала, в котором колымчане сетуют на то, что у них нет возможности пройти это обследование бесплатно, так как выделяемые на него квоты исчерпаны. Эту информацию на страницах газеты подтвердил директор территориального Фонда ОМС Александр Верный. По словам заведующего рентген-диагностическим отделением Магаданской областной больницы, Алексея Стешенко, это не означает, что пациенты лишены возможности пройти МР-диагностику. «В нашей больнице аппарат МРТ работает бесперебойно, — говорит он. — Мы обследуем пациентов, которые находятся на лечении в стационаре, а также тех, кого направляют специалисты областной консультативной поликлиники. Иными словами, чтобы получить направление на бесплатное исследование, в первую очередь, нужно обратиться к своему участковому терапевту или профильному специалисту. Это самый простой и обычный порядок, ведь почувствовав необходимость в консультации врача, мы сначала идем именно в свою поликлинику. Там врач решает вопрос о целесообразности проведения тех или иных диагностических процедур. Вполне вероятно, что будет достаточно ультразвукового или рентгеновского исследования. Если же потребуется более пристальный взгляд на проблему, то пациента направят на консультацию к областному специалисту — в консультативную поликлинику. И уже здесь вопрос об МР–томографии будет решен. Что касается очереди, то на сегодня — 25 июля — мы ведем запись на 6 августа, то есть речь идет о 10-12 днях ожидания. Оговорюсь, что нормативные документы предусматривают не более 30 дней. К тому же у нас работает два современных компьютерных томографа, очередь на КТ — исследования не превышает двух-трех дней».
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