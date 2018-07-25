В Орле чиновники пообещали навести порядок с ливнёвками

Проблему прочистки ливневок в Орле обсудили в администрации города на рабочем совещании накануне, 24 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди проблемных участков были названы ул. Планерная, дворы на ул. Тургенева, д. 39 и ул. Приборостроительной, д. 26, пересечение улиц Васильевской и 2-й Посадской. Поводом для этого стали многочисленные жалобы орловцев. Глава администрации города Орла Александр Муромский поручил заместителю по вопросам ЖКХ Николаю Ванифатову и начальнику УКХ Светлане Климовой решить вопрос.

Замглавы Олег Минкин сообщил, что во время проведения ремонтных работ в дворовых территориях укладывается новое покрытие, которое изменяет существующую схему отвода воды.

— Ранее стоки вод скапливались на земляной поверхности и впитывались в землю. Во дворе дома на ул. Планерной ливневая канализация имеется. Также, как в ряде других дворов есть дождеприемные колодцы. На сегодняшний день управляющим компаниям дано поручение проинвентаризировать все инженерные устройства на предмет их работоспособности, — сообщил Минкин.

По информации Николая Ванифатова, с ливневкой на ул. Планерная решат на этой неделе. В настоящее время изучаются архивные данные по месту, где заложена ливневка. Глава Города Александр Муромский обозначил сроки решения проблемы 1 августа.

Кроме того, при нормальных погодных условиях, до конца недели должны сделать искусственные неровности во дворах домов по ул. Тургенева и Приборостроительной, чтобы вода с улицы не попадала в дворовые территории.

Согласно муниципальному контракту, очисткой сетей ливневой канализации в рамках содержания улично-дорожной сети города заключенному с МУП «Спецавтобаза» занимаются две организации: ООО «Стройспецмонтаж» и ООО «Орион». «Орион» очищает от мусора ливневки на ул. Ломоносова, ул. Лескова, д. 19. С 27 по 31 июля также будут очищены ливневки на ул. 60 лет Октября. 1 августа — ул. Поселковая. «Стройспецмонтаж» приводит в порядок ливневки на ул. Московская (пересечение с ул. Старо-Московской (напротив ТЦ. Европа) и ул. Московская, д. 114). В планах также улицы Ляшко, Орджоникидзе и Бурова.