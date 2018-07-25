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Суд разрешил украшать дворы Хабаровска покрышками
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Суд разрешил украшать дворы Хабаровска покрышками 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Суд Железнодорожного района отменил решение Роспотребнадзора о штрафе за украшение двора автомобильными шинами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Роспотребнадзор оштрафовал управляющую компанию за то, что во дворах ее домов имелись клумбы и ограждения, сделанные из покрышек. Надзорный орган требовал их утилизировать, как отходы производства. Управляющая компания обжаловала это решение, и суд встал на ее сторону:
— При рассмотрении жалобы судом установлено, что шины использовались в качестве элемента благоустройства: они были вкопаны в землю, покрашены, художественно оформлены. При этом Роспотребназдор не предоставил доказательств негативного воздействия от декорирования дворов покрышками для здоровья и окружающей среды, — рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Хабаровска Олеся Плешкова. — Суд не усмотрел в действиях управляющей компании состава административного правонарушения.
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