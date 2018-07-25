Суд разрешил украшать дворы Хабаровска покрышками

Суд Железнодорожного района отменил решение Роспотребнадзора о штрафе за украшение двора автомобильными шинами, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Роспотребнадзор оштрафовал управляющую компанию за то, что во дворах ее домов имелись клумбы и ограждения, сделанные из покрышек. Надзорный орган требовал их утилизировать, как отходы производства. Управляющая компания обжаловала это решение, и суд встал на ее сторону: