2500 волонтеров подтвердили участие в работе Китайской международной импортной ярмарки

Шанхай , 25 июля / Синьхуа / — Первую Китайскую международную импортную ярмарку, которая откроется 5 ноября в Шанхае, будут обслуживать 5000 волонтеров, 2500 из которых к настоящему времени подтвердили свое участие в работе ярмарки. Об этом сообщил во вторник Шанхайский городской комитет Коммунистического союза молодежи Китая /КСМК/.

Шанхайский горком КСМК и Шанхайский комитет коммерции во вторник провели конференцию, посвященную продвижению работы по привлечению молодых комсомольцев для обслуживания ярмарки.

По сообщению шанхайского горкома КСМК, для обслуживания ярмарки планируется привлечь в общей сложности 5000 добровольцев, половина из которых уже подтвердили свое участие. Кроме того, к концу года в Шанхае будет создано 100 пунктов бытового обслуживания и 100 бригад обслуживания, которые также будут предоставлять услуги на добровольной основе.

Первая Китайская международная импортная ярмарка /China International Import Expo/ пройдет в Шанхае 5-10 ноября. На ярмарке общей площадью свыше 240 тыс. кв. м будут отведены торгово-инвестиционные павильоны для разных стран и выставочные залы для корпоративного бизнеса. -0-