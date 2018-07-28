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Прыжки с парашютом и макароны по флотски — в Хабаровске отметили день ВМФ
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Прыжки с парашютом и макароны по флотски — в Хабаровске отметили день ВМФ 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске на базе отдыха «Дельфин» отметили день ВМФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». «Главное — с погодой повезло», — первое что можно было услышать как от организаторов праздника, так и от зрителей. В субботу дальневосточное лето сжалилось над Хабаровском и вместо дождливого уныния, царившего в городе последнюю неделю, порадовало ярким и очень жарким солнцем. На базе отдыха «Дельфин» отметить день Военно-морского флота собрались около тысячи горожан, многие пришли с детьми и пока ждали появления Нептуна малышня и взрослые охлаждались в амурской воде, сразу под знаком «Купание запрещено». Началось все с театрализованного представления, где Кикимора и водяной пытались притвориться Нептуном и загадывали неправильные загадки на ходу меняя ответы — победителей в конкурсах не было, пока не появился царь морей и океанов и не навёл конституционный порядок. Сразу после приветствия владыки морского на пляж выбежали десантники и продемонстрировали собравшимся приемы рукопашного боя, разбивания твёрдых предметов и т.д. С неба на пляж сыпались спортсмены-парашютисты, радуя зрителей точными и не очень приземлениями. На водной глади шли гонки спортивных моторных лодок и скутеров на первенство Индустриального района. На Амуре соревновались команды из Хабаровска, Владивостока и города Большой Камень.
— Этот праздник мы отмечаем здесь уже двенадцатый год подряд, — рассказала одна из организаторов Наталья Левашова. — И каждый раз нас не подводит погода и собирается множество желающих посмотреть на выступления. Надеюсь, что эта традиция не прервётся и мы будем здесь собираться и дальше. Мы, конечно, не Владивосток, но и в Хабаровске есть множество служивших в ВМФ, и всех хотелось бы поздравить с праздником, они это заслужили.
Завершился праздник поеданием настоящей «морской» еды — макаронов «по-флотски». И хотя в очереди пришлось постоять — она змеей вилась почти по всему пляжу — многие возвращались за добавкой.
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