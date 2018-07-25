Омичей в День ВМФ накормят макаронами по-флотски

Праздник будет отмечаться в России в 79 раз. По информации пресс-службы правительства Омской области, 29 июля на Набережной Тухачевского пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню ВМФ. Организатором праздника стала регональная общественная организация «Омское морское собрание».

В 11:00 пройдет торжественное построение моряков запаса с поднятием флага страны, Андреевского флага и Военно-Морского флага СССР. По погибшим морякам будет объявлена минута молчания.

После этого начнутся праздничные мероприятия — перетягивание каната, а также выступление творческих коллективов и показательные выступления сборной Омской области по водно-моторному спорту. Кроме этого, все гости мероприятия смогут попробовать макароны по-флотски.

Напомним, что празднование Дня ВМФ проходит в Омске ежегодно. Сейчас в регионе на военно-морском учете военных комиссариатов состоит более 20 тысяч человек.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.