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В Челябинске на шумном перекрестке прямо сквозь асфальт пробился подсолнух
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В Челябинске на шумном перекрестке прямо сквозь асфальт пробился подсолнух 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске на перекрестке улиц Молодгвардейцев и проспекта Победы прямо сквозь асфальт пробился очаровательный подсолнух. Около недели назад раскрылась одна из его корзин, однако семечки в этой корзине так и не созрели.
Фото: Татьяна Шапкина
По словам торговца фруктами Абдулы, который изо дня в день поливал растение, недавно подсолнуху оторвали голову. И действительно, когда корреспондент «Хороших новостей» пришел на перекресток — из асфальта торчали обломанные стебли.
Абдула говорит, что искалечили цветок солнца какие-то девушки из офис-центра Grand Vera, стоящего в 20 метрах от его точки.
— Я человеку арбуз взвешивал, смотрю девушки, вроде бы приличные, они из офисов рядом. Стоят с этой оторванной головой. Я им говорю, зачем сорвали, там ведь даже семечки еще не поспели, а они улыбаются. Говорят, ну хотите, мы вам заплатим. А мне зачем их деньги? Красоту изломали, — пожаловался «Хорошим новостям» продавец фруктов Абдула.
Абудала, который поливал подсолнух
Впрочем, на подсолнухе зреет еще одна корзина. Если погода будет такой же жаркой, то вскоре цветок солнца вновь поднимет голову, которую, мы надеемся, если и оторвут, то хотя бы — после созревания семечек.
Отметим, что три года назад «Хорошие новости» уже писали об аналогичном случае. Тогда подсолнух вырос прямо напротив улицы Солнечной и стал настоящей звездой города. Люди снимали его, выкладывали фотографии в социальные сети, а некоторые — специально ехали из других районов Челябинска, чтобы сфотографироваться на фоне оазиса в бетонной пустыне. Судьба подсолнечника на Солнечной была еще более незавидной, чем у растения на перекрестке Молодогвардейцев-пр. Победы. В ночь на 23 июля 2015 года красавцу не просто оторвали голову, но и изуверски вырвали стебель под самый корешок.
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