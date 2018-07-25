Обзор прессы: российским экскурсоводам выдадут лицензии 

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в среду, 25 июля.
Иностранных болельщиков ждет приятный сюрприз. До конца года они смогут посетить Россию без визы. Но только при наличии паспорта болельщика, на котором указан его персональный номер, сообщает «Российская газета».
Пенсию ждет новая индексация. Правительство России меняет порядок перерасчета страховой части пенсии. Согласно новым правилам, ее будут индексировать ежегодно 1 января, пишет «Московский комсомолец». И уже с 2019 года пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку в 7%. И каждый год пенсия будет прибавлять по одной тысячи рублей. Поставить машину на учет станет проще. Автовладельцы смогут это сделать у дилеров. И для этого им не нужно будет посещать ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ». Инспектора будут присваивать только сочетание букв и цифр. А изготовление номерного знака ляжет на плечи дилеров. Новые правила значительно упростят регистрацию машины и разгрузит подразделения ГАИ. Российским экскурсоводам выдадут лицензии. Минкульт России предлагает ввести обязательную аттестацию для гидов, сообщают «Известия». И чтобы проводить экскурсии, нужно будет иметь лицензию. Подтверждать ее нужно будет каждые пять лет. И действовать она будет только в одном регионе. За работу без лицензии частные лица оштрафуют на 5 тысяч рублей, а вот компаниям заплатят до 30 тысяч рублей.
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