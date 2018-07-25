Новосибирская область получит более полумиллиарда рублей на развитие

Такой механизм компенсации регионам выпадающих доходов был заявлен при централизации с 1 января 2017 года еще 1 процента налога на прибыль организаций в федеральную казну. Методика основана на оценке приростной динамики налога на прибыль, поступившего в федеральный бюджет с территории региона в 2017 году, относительно среднего поступления за два предыдущих года.

Мера необходима как для обеспечения горизонтальной бюджетной сбалансированности, так и для стимулирования роста потенциала по налогу на прибыль организаций, для дальнейшего социально-экономического развития успешных регионов, уточнил врио губернатора.

КОММЕНТАРИЙ

— Было приятно услышать, что в этом году Новосибирская область попала в число регионов, которые получат это финансовое поощрение в связи с тем, что темпы роста доходной базы нашего бюджета, в том числе по налогу на прибыль, опережают среднероссийские.