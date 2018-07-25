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Новосибирская область получит более полумиллиарда рублей на развитие
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Новосибирская область получит более полумиллиарда рублей на развитие 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Такой механизм компенсации регионам выпадающих доходов был заявлен при централизации с 1 января 2017 года еще 1 процента налога на прибыль организаций в федеральную казну. Методика основана на оценке приростной динамики налога на прибыль, поступившего в федеральный бюджет с территории региона в 2017 году, относительно среднего поступления за два предыдущих года.
Мера необходима как для обеспечения горизонтальной бюджетной сбалансированности, так и для стимулирования роста потенциала по налогу на прибыль организаций, для дальнейшего социально-экономического развития успешных регионов, уточнил врио губернатора.
КОММЕНТАРИЙ
Андрей ТРАВНИКОВ, врио губернатора Новосибирской области:
— Было приятно услышать, что в этом году Новосибирская область попала в число регионов, которые получат это финансовое поощрение в связи с тем, что темпы роста доходной базы нашего бюджета, в том числе по налогу на прибыль, опережают среднероссийские.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года
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