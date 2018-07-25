Участники кругосветной авиаэкспедиции прервали перелет по Канаде из-за плохой погоды

ОТТАВА , 25 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» были вынуждены прервать путешествие по канадской Арктике из-за плохой погоды и ряда бытовых проблем. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев

"Сегодня (24 июля — прим. ТАСС) мы так и не вылетели [из Кеймбридж-Бей (территория Нунавут)] из-за плохого прогноза погоды", — передал он. Члены группы планировали во вторник добраться до инуитского поселения Холл-Бич (Нунавут), но, по словам Токарева, помимо непогоды возникли и еще некоторые бытовые трудности. «Там сейчас нет мест в гостинице, и не совсем понятна ситуация с покупкой топлива», сообщил Токарев.

Летчики надеются продолжить перелет по Канаде в среду.

В понедельник Токарев сообщил корреспонденту ТАСС, что члены экспедиции находятся в поселении Инувик (канадские Северо-Западные территории), куда прибыли вечером 21 июля из Аляски . Через день они долетели до Кеймбридж-Бей. Руководитель группы также добавил, что летчики намерены совершить перелет по Канаде за четыре-пять дней, а затем отправиться в Гренландию.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.