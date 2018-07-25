Участники кругосветного океанического перелета прервали экспедицию из-за плохой погоды

ОТТАВА , 25 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» были вынуждены прервать путешествие по канадской Арктике из-за плохой погоды и ряда бытовых проблем. Об этом во вторник сообщил корреспондент ТАСС руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев sms-сообщением.

"Сегодня [24 июля] мы так и не вылетели [из Кеймбридж-Бей (территория Нунавут)] из-за плохого прогноза погоды", — передал он. Члены группы планировали во вторник добраться до инуитского поселения Холл-Бич (Нунавут), но, по словам Токарева, помимо непогоды возникли и еще некоторые бытовые трудности: «там сейчас нет мест в гостинице и не совсем понятна ситуация с [покупкой] топлива».

Поговорить по телефону с ним корреспонденту ТАСС во вторник не удалось, так как в этом районе плохо работает связь. Летчики надеются продолжить перелет по Канаде в среду.