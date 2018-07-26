На территории пляжного клуба «Куба» под Тюменью утонул молодой человек

Платный пляж находится на 13 километре Муллашинского тракта

Один из самых жарких дней этого лета не обошелся без трагедий на воде. Сегодня, 26 июля, на территории пляжного клуба «Куба», который находится на озере Муллаши, утонул молодой человек.

— Спасатели на водоем не выезжали. Их помощь в этот раз не понадобилась. Отдыхающие самостоятельно достали из воды тело, — рассказал 72.ru Евгений Булкин, начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР.

Подробности трагедии пока неизвестны. С начала лета в тюменских водоемах утонули уже почти два десятка человек. Среди погибших есть как взрослые, так и дети. Одна из последних трагедий произошла на Туре. 24 июля здесь утонул нетрезвый мужчина, отдыхавший в Заречном парке.