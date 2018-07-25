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Более 500 навигационных объектов на трех языках установили в музее-заповеднике «Царицыно»
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Более 500 навигационных объектов на трех языках установили в музее-заповеднике «Царицыно» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 500 навигационных объектов на русском, английском и китайском языках установили в столичном музее-заповеднике «Царицыно», сообщает официальный портал мэра Москвы.
«В музее-заповеднике «Царицыно» департамента культуры Москвы обновили систему навигации. Она включает более 500 информационных носителей на трех языках — русском, английском и китайском. Это различные указатели, карты-столы, информационные стенды и широкоформатные карты парка размером 2,5 на 1,5 м. Благодаря новой системе навигации москвичам и туристам, в том числе и иностранным, будет легче ориентироваться на территории парка площадью 220 га. Кроме того, при помощи QR-кодов, нанесенных на некоторые указатели, стенды и карты, гости смогут познакомиться с историей музея-заповедника, прослушав аудиогид», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории парка установлено около 90 горизонтальных указателей черного цвета на фонарных столбах, которые подскажут гостям дорогу к метро, выходу из парка, путь к кафе или туалету. Более 40 вертикальных красных указателей на столбах или опорах фонарей сориентируют посетителей, как пройти к достопримечательностям парка, например к Большому дворцу или Хлебному дому.
«У семи входов на территорию «Царицыно» поставили большие и подробные карты территории размером 2,5 на 1,5 м. Каждый из входов украшает вывеска-логотип музея-заповедника — заглавная буква «Е» в лучах солнца. Еще одно новшество, которое ждет посетителей парка, — зеркальные киоски, где можно купить кофе, чай и снэки, а также сувениры. Они обшиты панелями из материала, который отражает окружающий пейзаж. Четыре кофейных и три сувенирных киоска можно найти в центральной части парка», — отмечается в материале.
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