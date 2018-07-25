Курганские коллекторы заплатят штраф в 50 тысяч рублей за назойливые звонки должнику

Основные жалобы жителей на коллекторов — частые звонки и смс Коллекторская компания заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за превышение количества допустимых звонков должнику. Представительство компании как раз находится в Кургане — на неё и пожаловался житель города, которому надоели частые звонки.

— По закону телефонные звонки должнику допускаются не более 1 раза в сутки 2 раза в неделю 8 раз в месяц. С 22 до 8 часов в рабочие дни, и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные и праздничные дни. Данные нормы не были соблюдены сотрудником компании, — рассказали в УФССП по Курганской области

Судебные приставы составили протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 14.57, а суд Арбитражный обязал Зауралья назначил штраф в 50 тысяч рублей

Всего с начала года на действия коллекторов пожаловались 67 человек. Причины: превышение количества звонков, смс и других способов взаимодействия с гражданами со стороны коллекторов. Узнать, как быть в такой же ситуации, можно на сайте судебных приставов.