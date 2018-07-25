Ещё
Курганские коллекторы заплатят штраф в 50 тысяч рублей за назойливые звонки должнику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курганские коллекторы заплатят штраф в 50 тысяч рублей за назойливые звонки должнику 

45.ru 11 минут назад
Фото: 45.ru
Основные жалобы жителей на коллекторов — частые звонки и смс  Коллекторская компания заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за превышение количества допустимых звонков должнику. Представительство компании как раз находится в Кургане — на неё и пожаловался житель города, которому надоели частые звонки.
— По закону телефонные звонки должнику допускаются не более 1 раза в сутки 2 раза в неделю 8 раз в месяц. С 22 до 8 часов в рабочие дни, и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные и праздничные дни. Данные нормы не были соблюдены сотрудником компании, — рассказали в УФССП по Курганской области.
Судебные приставы составили протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 14.57, а суд Арбитражный обязал Зауралья назначил штраф в 50 тысяч рублей
Всего с начала года на действия коллекторов пожаловались 67 человек. Причины: превышение количества звонков, смс и других способов взаимодействия с гражданами со стороны коллекторов. Узнать, как быть в такой же ситуации, можно на сайте судебных приставов.
45.ru: последние новости
СМИ: Заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин подал в отставку В Кургане установили надпись о любви к городу за 52 тысячи рублей Магазин «Изюминка» в Частоозерье незаконно торговал алкоголем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США108
Раскрыта правда о «Посейдоне»72
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
В смерти актера Исакова обвинили врачей16
Названы причины непринятия Украины в НАТО14
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение