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Ученые получили новые данные о численности белого медведя на Чукотке
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Ученые получили новые данные о численности белого медведя на Чукотке 

РИА Новости 59 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Участники заседания Российско-Американской комиссии по белому медведю на Чукотке представили новые данные о численности чукотско-аляскинской популяции хищника, согласно которым она растет и уже составляет 3 тысячи особей, сообщает нацпарк «Берингия».
Заседание проходит в рамках Соглашения между правительствами РФ и США по сохранению чукотско-аляскинской популяции белого медведя. Участники совещания рассматривают вопросы популяционной экологии белого медведя, новые методы исследований и подводят предварительные итоги по учётам численности животных в акватории Чукотского моря. Нацпарк «Берингия» на заседании представляет ведущий научный сотрудник Анатолий Кочнев.
"По словам Анатолия Кочнева, впервые за восемь лет на заседании рабочей группы были представлены новые данные о численности и состоянии чукотско-аляскинской популяции белого медведя. Новые сведения были получены главным образом благодаря авиационным учётам и спутниковому мечению животных. Как отмечает Кочнев, в настоящее время в акватории Чукотского моря наблюдается заметный рост численности белого медведя. Примерная численность группировки морского хищника, по оценкам экспертов, оценивается сейчас в 3 тысячи особей", — говорится в сообщении.
Таким образом, несмотря на заметное сокращение площади дрейфующих льдов в Чукотском море, наблюдается рост популяции белого медведя.
"По всей видимости, белые медведи каким-то образом успевают адаптироваться к таким непростым ледовым условиям … По результатам исследований американских коллег, чукотско-аляскинская популяция белого медведя находится в лучшем состоянии, чем соседняя канадская", — сообщил Кочнев.
Также ученые на заседании отметили, что медведи начинают осваивать новые акватории на восточном направлении.
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