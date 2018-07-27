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На Чукотке увеличилась популяция белых медведей
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На Чукотке увеличилась популяция белых медведей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Впервые за восемь лет ученые представили новые данные о численности популяции белого медведя на Чукотке. Как выяснилось, количество особей заметно выросло. Об этом рассказал в своем докладе на заседании российско-американской комиссии по белому медведю ведущий научный сотрудник нацпарка «Берингия» Анатолий Кочнев.
Специалист отметил, что климат в регионе не способствовал положительной динамике. В Чукотском море наблюдается заметное сокращение площади и продолжительности пребывания дрейфующих льдов. Рост популяции белых медведей в этих условиях говорит о том, что хищники адаптируются к природным аномалиям.
— Хотелось бы отметить, что по результатам исследований американских коллег чукотско-аляскинская популяция белого медведя находится в лучшем состоянии, чем соседняя канадская, — добавил Анатолий Кочнев.
Численность вида в акватории Чукотского моря сейчас оценивается в три тысячи особей. Получить новые сведения ученым удалось благодаря авиационным учетам и спутниковому мечению животных.
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