На Чукотке с двухдневным опозданием открылась комиссия РФ и США по белому медведю 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Юбилейная 10-я российско-американская комиссия по белому медведю, впервые проходящая на Чукотке, с двухдневным опозданием открылась в поселке Эгвекинот. На ней ученые из двух стран озвучат последние данные по численности чукотско-аляскинской популяции арктического хищника, сообщила корреспонденту ТАСС в среду председатель регионального комитета природопользования и охраны окружающей среды Ольга Сафонова.
"Перенос мероприятия произошел по погодным условиям, вчера все участники благополучно прибыли на место проведения комиссии и совершили экскурсию в местный музей. С сегодняшнего дня ученые приступили к работе. Часть заседаний пройдет в открытом, а часть — в закрытом режиме", — рассказала Сафонова.
Руководство региона совместило сразу два мероприятия — международную научно-практическую конференцию «Вселенная белого медведя» и заседание российско-американской комиссии. Мероприятие такого масштаба проходит на Чукотке впервые, предыдущие проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Анкоридже.
Главным событием комиссии станет заседание научной рабочей группы. Биологи озвучат результаты многолетних исследований состояния чукотско-аляскинской популяции медведей, назовут ее примерную численность и дадут рекомендации. Сейчас по предварительным оценкам, таких хищников всего около 3,3 тыс. особей.
Если эти данные подтвердятся, то комиссия может принять решение вновь разрешить коренным жителям Чукотки реализовывать свое право на добычу белого медведя. Совместная блок-квота на 58 особей выделяется коренным жителям Аляски и Чукотки с 2010 года, во многом ее ввели, чтобы ограничить добычу медведя в штате США. Однако в России по-прежнему действует запрет на добычу хищника, но в случае разрешения коренному населения Чукотки охотиться на него снова, жители полуострова смогут воспользоваться своей частью квоты. Ранее американская сторона могла добывать гораздо больше белых медведей, чем сейчас определено совместной блок-квотой.