На Чукотке с двухдневным опозданием открылась комиссия РФ и США по белому медведю

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Юбилейная 10-я российско-американская комиссия по белому медведю, впервые проходящая на Чукотке, с двухдневным опозданием открылась в поселке Эгвекинот . На ней ученые из двух стран озвучат последние данные по численности чукотско-аляскинской популяции арктического хищника, сообщила корреспонденту ТАСС в среду председатель регионального комитета природопользования и охраны окружающей среды Ольга Сафонова

"Перенос мероприятия произошел по погодным условиям, вчера все участники благополучно прибыли на место проведения комиссии и совершили экскурсию в местный музей. С сегодняшнего дня ученые приступили к работе. Часть заседаний пройдет в открытом, а часть — в закрытом режиме", — рассказала Сафонова.

Руководство региона совместило сразу два мероприятия — международную научно-практическую конференцию «Вселенная белого медведя» и заседание российско-американской комиссии. Мероприятие такого масштаба проходит на Чукотке впервые, предыдущие проходили в Москве, Санкт-Петербурге Сочи и Анкоридже.

Главным событием комиссии станет заседание научной рабочей группы. Биологи озвучат результаты многолетних исследований состояния чукотско-аляскинской популяции медведей, назовут ее примерную численность и дадут рекомендации. Сейчас по предварительным оценкам, таких хищников всего около 3,3 тыс. особей.