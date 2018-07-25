Источник назвал сроки начала работ по модернизации космодрома Байконур 

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Модернизация стартового комплекса на космодроме Байконур под новую российскую ракету «Союз-5» может начаться не позднее 2020 года, до этого момента сохраняется возможность пусков ракет "Зенит", сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.
"Чтобы пустить ракету «Союз-5» в обозначенные жесткие сроки — в 2022 году, модернизацию пусковой установки надо начинать за два года до этого — в 2020 году", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что до этого срока можно было бы продолжить эксплуатацию ракет «Зенит», если бы компания S7 Space — оператор пусков по проектам «Морской старт» с платформы в Тихом океане и «Наземный старт» с Байконура, смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих для ракет «Зенит», собираемых на Украине.
Ранее сообщалось, что проведение пилотируемых запусков ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур потребует восстановления на стартовом комплексе от ракеты «Зенит» построенной во времена СССР подвижной фермы для посадки космонавтов в корабль и оборудования системы аварийного спасения космонавтов.
Предполагается, что работы по модернизации стартового комплекса под «Союз-5» на «Байконур» будет оплачивать казахстанская сторона. Ранее сообщалось, что Астана готова направить на этот проект 314 миллионов долларов.
Недавно глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил, что сроки запуска новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» остаются прежними — 2022 год. Она выведет на орбиту новый пилотируемый корабль «Федерация». Пуск будет произведен со стартового комплекса ракеты «Зенит», который будет модернизирован под «Союз-5».