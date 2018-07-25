Источник назвал сроки начала работ по модернизации космодрома Байконур

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Модернизация стартового комплекса на космодроме Байконур под новую российскую ракету «Союз-5» может начаться не позднее 2020 года, до этого момента сохраняется возможность пусков ракет "Зенит" , сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

"Чтобы пустить ракету «Союз-5» в обозначенные жесткие сроки — в 2022 году, модернизацию пусковой установки надо начинать за два года до этого — в 2020 году", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что до этого срока можно было бы продолжить эксплуатацию ракет «Зенит», если бы компания S7 Space — оператор пусков по проектам «Морской старт» с платформы в Тихом океане и «Наземный старт» с Байконура, смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих для ракет «Зенит», собираемых на Украине

Ранее сообщалось, что проведение пилотируемых запусков ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур потребует восстановления на стартовом комплексе от ракеты «Зенит» построенной во времена СССР подвижной фермы для посадки космонавтов в корабль и оборудования системы аварийного спасения космонавтов.

Предполагается, что работы по модернизации стартового комплекса под «Союз-5» на «Байконур» будет оплачивать казахстанская сторона. Ранее сообщалось, что Астана готова направить на этот проект 314 миллионов долларов.