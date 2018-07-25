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В Омск на День города приедут гости из Китая, Германии и Польши
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В Омск на День города приедут гости из Китая, Германии и Польши 

Омск Здесь 16 минут назад
Фото: Омск Здесь
Представители различных зарубежных городов готовятся к приезду на праздник в Омск. О приезде иностранных гостей сообщили в пресс-службе администрации Омска со ссылкой на департамент экономической политики города. Свое участие подтвердили более 50 гостей, в том числе представители дипломатических миссий Польши, Словацкой республики, Германии и других.
КНР на празднике будет представлять делегация из Екатеринбурга с консулом Гэн Липином. Также в Омске на торжественном мероприятии будет присутствовать заместитель мэра Маньчжурии Яо Цзинлинь. Между Омском и этим районом КНР установились тесные экономические отношения, в 2017 году в Маньчжурии был открыт Омский торговый дом, в этом году зарубежные партнеры побывали в нашем городе уже дважды.
Гостями праздника также стали представители города Пухова из Словацкой Республики, Казахстана, а также Германии — оттуда к нам на праздник приедет глава администрации округа Бёрде Валькер Ханс, а также президент Магдебургской торгово-промышленной палаты Ольбрихт Клаус.
Добавим, что многие представители российских городов также будут присутствовать на мероприятии — ожидается приезд гостей из Улан-Удэ, Ангарска, Новосибирска, Ставрополя, Уфы, Республики Северная Осетия-Алания.
Добавим, что помимо празднования Дня города для делегаций подготовят деловые программы и встречи с представителями власти, национально-культурных объединений и с бизнесменами.
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