Марат Хуснуллин: За пять лет обеспечим настоящий прорыв 

К 2023 году завершится строительство Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, «замкнется» новое кольцо метро, заявил заммэра Марат Хуснуллин.
Обновление и развитие Москвы замечают не только горожане, но и гости столицы, количество которых ежегодно увеличивается. Дороги стали свободнее, открываются новые современные станции, а власти инициируют проекты по улучшению транспортной ситуации в мегаполисе.
Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин говорит, что за прошедшие годы Москва справилась с основными вызовами: бесконечными пробками на дорогах, несбалансированной застройкой, отсутствием мощностей для реализации транспортных проектов. В интервью «ВМ» заммэра признает: предстоит сделать еще больше, но основа для этого создана самая прочная.
СПРАВКА
Марат Хуснуллин родился в 1966 году в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт. В 1983 году начинал с лаборанта обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института. Служил в армии. Возглавлял различные стройфирмы. С 2001 года — в правительстве Татарстана. С 2010 года — в правительстве Москвы, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства.