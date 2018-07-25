Марат Хуснуллин: За пять лет обеспечим настоящий прорыв

К 2023 году завершится строительство Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, «замкнется» новое кольцо метро, заявил заммэра Марат Хуснуллин

Обновление и развитие Москвы замечают не только горожане, но и гости столицы, количество которых ежегодно увеличивается. Дороги стали свободнее, открываются новые современные станции, а власти инициируют проекты по улучшению транспортной ситуации в мегаполисе.

Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин говорит, что за прошедшие годы Москва справилась с основными вызовами: бесконечными пробками на дорогах, несбалансированной застройкой, отсутствием мощностей для реализации транспортных проектов. В интервью «ВМ» заммэра признает: предстоит сделать еще больше, но основа для этого создана самая прочная.

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