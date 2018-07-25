Навигация на трех языках и корм для белок: что еще появилось в «Царицыне»

В музее-заповеднике «Царицыно» Департамента культуры города Москвы обновили систему навигации. Она включает более 500 информационных носителей на трех языках — русском, английском и китайском. Это различные указатели, карты-столы, информационные стенды и широкоформатные карты парка размером два с половиной на полтора метра.

Благодаря новой системе навигации москвичам и туристам, в том числе и иностранным, будет легче ориентироваться на территории парка площадью 220 гектаров. Кроме того, при помощи QR-кодов, нанесенных на некоторые указатели, стенды и карты, гости смогут познакомиться с историей музея-заповедника, прослушав аудиогид.

«На разработку новой системы навигации ушло около года, — рассказал директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина . — Мы привлекали как внутренних, так и сторонних экспертов. Прежние носители морально устарели. Информация на них была представлена только на русском языке, что создавало существенные неудобства иностранным гостям. Сейчас количество указателей увеличилось в несколько раз, у всех носителей единый лаконичный дизайн. Кроме того, появились новые форматы, в том числе более 20 малых карт — стендов вытянутой формы, которые мы ставим на развилках тропинок и аллей. У дворцов, мостов, плотин, прудов и других знаковых объектов установлены карты-столы и инфостенды — всего порядка 30 штук. На них можно не только прочитать краткую информацию о достопримечательностях, но и при помощи QR-кода прослушать аудиогид, который также доступен на русском, английском и китайском языках».

Кроме того, на территории парка установлено около 90 горизонтальных указателей черного цвета на фонарных столбах, которые подскажут гостям дорогу к метро, выходу из парка, путь к кафе или туалету. Более 40 вертикальных красных указателей на столбах или опорах фонарей сориентируют посетителей, как пройти к достопримечательностям парка, например к Большому дворцу или Хлебному дому.

На зданиях размещены информационные таблички, на аллеях — стенды с расписанием работы парка и правилами поведения гостей. У семи входов на территорию «Царицына» поставили большие и подробные карты территории размером два с половиной на полтора метра. Каждый из входов украшает вывеска-логотип музея-заповедника — заглавная буква Е в лучах солнца. Еще одно новшество, которое ждет посетителей парка, — зеркальные киоски, где можно купить кофе, чай и снеки, а также сувениры. Они обшиты панелями из материала, который отражает окружающий пейзаж. Четыре кофейных и три сувенирных киоска можно найти в центральной части парка.

«Зеркальное оформление было выбрано не случайно, — объяснили в пресс-службе музея-заповедника. — Наш парк не нуждается в дополнительном украшении, любые дополнительные строения не должны отвлекать внимания посетителей от окружающей их красоты. Новые киоски как бы растворяются в пейзаже, а не затмевают и не спорят с ним. Такой дизайн позволяет устанавливать их в самых живописных и людных местах. Торговые павильоны с кофе можно найти у Плотинных и Оранжерейных ворот, рядом с Оперным домом и Третьим кавалерским корпусом, а сувенирные киоски — у Оранжерейного моста, фонтана и дамбы, разделяющей Верхний и Средний царицынские пруды».

В похожем стиле оформлено и около 40 тележек с мороженым и прохладительными напитками, которые можно найти на всей территории музея-заповедника. Для тех, кто во время прогулки хочет покормить белок и водоплавающих птиц, рядом с Плотинными и Покровскими воротами установили вендинговые автоматы — там можно приобрести специальный корм. Он доступен в двух видах. Для белок — ассорти из фундука и семечек подсолнуха, для птиц — комбикорм из переработанных злаков, известняковой муки и отрубей. Москва признана одним из самых зеленых мегаполисов мира. В городе насчитывается более 780 парков. Зеленые насаждения занимают более половины старой территории Москвы. И с каждым годом количество парков в столице растет. Например, в прошлом году в центре города, у Кремля, открылся парк «Зарядье» площадью 10,2 гектара. Здесь воссозданы северный ландшафт, луга, степь, средняя полоса (смешанный, хвойный и прибрежный лес, березовая роща). Еще одна парковая новинка в центре города — сквер в Большом Спасоглинищевском переулке, который появился на месте пустыря. В нем установили сухой фонтан, ротонду с амфитеатром, беседки и скамейки, детские и спортивные комплексы. Кроме того, во всех районах приводят в порядок и ранее существовавшие зеленые зоны. Так, в этом году завершилось благоустройство парка 50-летия Октября на западе города. Сторонники активного отдыха могут поиграть там в волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, а также позаниматься на уличных тренажерах. А на северо-востоке Москвы в прошлом году обновили парк «Сад будущего», который находится на месте бывшей усадьбы Леоново. Горожане могут увидеть воссозданные элементы парковой культуры XVIII–XIX веков, а также провести досуг на современных площадках для отдыха.