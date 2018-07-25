Более 500 информационных указателей на трех языках установили в парке «Царицыно» в Москве

В столичном парке «Царицыно» появилось свыше 500 информационных табличек, указателей и карт на русском, английском и китайском языках, на них также разместили QR-коды, благодаря которым можно послушать аудиогид и узнать больше об истории музея-заповедника, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«В музее-заповеднике «Царицыно» департамента культуры города Москвы обновили систему навигации. Она включает более 500 информационных носителей на трех языках — русском, английском и китайском. Это различные указатели, карты-столы, информационные стенды и широкоформатные карты парка размером два с половиной на полтора метра», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что благодаря новой системе навигации москвичам и туристам, в том числе и иностранным, будет легче ориентироваться на территории парка площадью 220 гектаров. Кроме того, при помощи QR-кодов, нанесенных на некоторые указатели, стенды и карты, гости смогут познакомиться с историей музея-заповедника, прослушав аудиогид.

«На разработку новой системы навигации ушло около года. Мы привлекали как внутренних, так и сторонних экспертов. Прежние носители морально устарели. Информация на них была представлена только на русском языке, что создавало существенные неудобства иностранным гостям. Сейчас количество указателей увеличилось в несколько раз, у всех носителей единый лаконичный дизайн», — отметила директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина

Она добавила, что появилось также более 20 малых карт — стендов вытянутой формы, которые установлены на развилках тропинок и аллей. У дворцов, мостов, плотин, прудов и других знаковых объектов находятся карты-столы и инфостенды — всего порядка 30 штук.

Кроме того, на территории парка установлено около 90 горизонтальных указателей черного цвета на фонарных столбах, которые подскажут гостям дорогу к метро, выходу из парка, путь к кафе или туалету. Более 40 вертикальных красных указателей на столбах или опорах фонарей сориентируют посетителей, как пройти к достопримечательностям парка, например, к Большому дворцу или Хлебному дому.

На зданиях размещены информационные таблички, на аллеях — стенды с расписанием работы парка и правилами поведения гостей. У семи входов на территорию «Царицына» поставили большие и подробные карты территории размером два с половиной на полтора метра. Каждый из входов украшает вывеска-логотип музея-заповедника — заглавная буква «Е» в лучах солнца.

Еще одно новшество, которое ждет посетителей парка, — зеркальные киоски, где можно купить кофе, чай и снеки, а также сувениры. Они обшиты панелями из материала, который отражает окружающий пейзаж. Четыре кофейных и три сувенирных киоска можно найти в центральной части парка.

В похожем стиле оформлено и около 40 тележек с мороженым и прохладительными напитками, которые можно найти на всей территории музея-заповедника.

Для тех, кто во время прогулки хочет покормить белок и водоплавающих птиц, рядом с Плотинными и Покровскими воротами установили вендинговые автоматы — там можно приобрести специальный корм. Он доступен в двух видах. Для белок — ассорти из фундука и семечек подсолнуха, для птиц — комбикорм из переработанных злаков, известняковой муки и отрубей.

Москва признана одним из самых зеленых мегаполисов мира. В городе насчитывается более 780 парков. Зеленые насаждения занимают более половины старой территории Москвы. И с каждым годом количество парков в столице растет. Например, в прошлом году в центре города, у Кремля, открылся парк «Зарядье» площадью 10,2 гектара. Еще одна парковая новинка в центре города — сквер в Большом Спасоглинищевском переулке, который появился на месте пустыря. В нем установили сухой фонтан, ротонду с амфитеатром, беседки и скамейки, детские и спортивные комплексы.

Кроме того, во всех районах приводят в порядок и ранее существовавшие зеленые зоны. Так, в этом году завершилось благоустройство парка 50-летия Октября на западе города. Сторонники активного отдыха могут поиграть там в волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, а также позаниматься на уличных тренажерах. А на северо-востоке Москвы в прошлом году обновили парк «Сад будущего», который находится на месте бывшей усадьбы Леоново. Горожане могут увидеть воссозданные элементы парковой культуры XVIII–XIX веков, а также провести досуг на современных площадках для отдыха.