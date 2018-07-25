Птица счастья. Восточного широкорота спасли на «Земле леопарда»

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» уберегли восточного широкорота от гибели под палящим солнцем.

Раненую редчайшую в Приморье птицу обнаружили в центральной части нацпарка у дороги, она долгое время была прикована к земле. Специалисты считают, что пернатый красавец провёл под солнцем не менее суотк.

«Осмотр найденыша показал, что у него почти полностью отсутствовал хвост: все перья, кроме одного, были выбиты. Пернатый мог стать жертвой атаки хищника либо был случайно задет проезжающим у нацпарка автомобилем», — рассказали в пресс-службе национального парка.

Травмированный восточный широкорот не мог летать и рисковал погибнуть, но ввиду должного ухода быстро пошел на поправку и благополучно вернулся в дикую природу. Птицу с травмой нашли у дороги, где она провела не менее суток. У найдёныша почти полностью отсутствовал хвост. После недолгих лечения и подкормки птица твёрдо встала на крыло, и упорхнула из рук спасителей.